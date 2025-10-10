Celso Gamboa: “Creen que soy el narco de narcos”

El exmagistra⁠do y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa, habló por primera vez públicamente desde que se ordenó su extradición a Estados Unidos.



Lo hizo para criticar con dureza al Ministerio Público, poco antes de que se cerrara un nuevo juicio en su contra, la tarde de este viernes.



“Ellos creen que soy el narco de narcos”, afirmó el extraditable.

Gamboa incluso criticó la falta de coherencia entre el pedido de un año de cárcel que hizo horas antes la fiscala Edith Morera, mientras su jefe, el fiscal general Carlo Díaz, le ofreció alternativas para adelantar su extradición a Estados Unidos.

Ampliaremos en breve.