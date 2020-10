Célimo Guido: “Los movimientos continúan en todo el territorio”

El líder del Movimiento Rescate Nacional, Célimo Guido Cruz, aseguró mediante una conferencia de prensa que “los movimientos continúan en todo el territorio”.

Agradeció a José Miguel que con sus 82 años logró levantar el Movimiento Rescate Nacional, “nos da un pesar que se haya retirado, pero todo sigue en marcha".

“Queremos darle un mensaje al país que los movimientos continúan en todo el territorio nacional. Este movimiento no tiene dueño es de los costarricenses y la gente que está en la calle”, expresó Guido.

Célimo emitió fuertes palabras contra Carlos Alvarado y Marcelo Prieto, “los denuncio por ser tan inmorales”, asegura que no le ha interesado reunirse con los verdaderos sectores.

Sobre las cuatro denuncias que están en su nombre expresó que “es una pinta más que le sale al tigre” y que pueden seguir metiéndole todas las denuncias que no lo van a amedrentar.

“Acá no hay democracia y justicia para los de arriba, solamente para los de abajo, por eso me siento a gusto recibir una denuncia de individuos como Otto Guevara, que ese si que no representa nada, vamos para adelante, acá tienen madera para todo lo que haga falta”, aclaró.

El puntarenense pidió al presidente escuchar las peticiones del pueblo y no dar la espalda para que se pueda volver a levantar la economía nacional.

“Costa Rica es linda y no puede el señor presidente seguir agrediendo al pueblo, nuestro movimiento es pacifista, pero no somos cobardes, lo que queremos es vivir en tranquilidad, queremos que el presidente hable y que nosotros podamos negociar las peticiones y que este país entre en paz y que podamos volver a levantar la reactivación económica”, concluyó el exdiputado.





