Celebraciones de independencia serán agridulces para comunidad tica en EE. UU.

Las celebraciones por el aniversario de la independencia tendrán un sabor agridulce para la comunidad costarricense en Estados Unidos, debido a la creciente preocupación por la situación migratoria (ver video adjunto de Telenoticias).

En años anteriores, estos eventos han reunido a miles de compatriotas. Sin embargo, tras reportes de operativos migratorios en reuniones masivas, varios encuentros han sido cancelados por temor a que representen un riesgo para muchas familias.

Autoridades migratorias estadounidenses han realizado redadas en eventos públicos recientes, lo que ha generado inquietud entre los organizadores y asistentes.

En algunos estados, las actividades continúan según lo previsto, por lo que se invita a la comunidad a mantenerse informada a través de redes sociales y canales oficiales.