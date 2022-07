CCSS vuelve a habilitar la aplicación móvil de EDUS

Por Juan José Herrera | 22 de julio de 2022, 9:45 AM

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció este viernes la habilitación de la aplicación EDUS para teléfonos celulares y tabletas a partir de hoy.



El sistema se había sacado de servicio en medio del ataque cibernético que sufrió la institución el pasado 31 de mayo.

La base de datos de consulta es la misma que había desde antes del ataque y las normas de uso de la aplicación se mantienen; los usuarios deben usar la última contraseña y la información será la misma de antes.

“El anuncio de la habilitación es un gran avance en la ruta de reactivación de los sistemas de información institucionales, según un plan gradual que se anunciará en cada paso”, indicó la institución.

Lea también Sucesos Hospitales regresan al expediente físico para sortear efectos del 'hackeo' La institución informó que las pensiones del IVM y el RNC ya fueron depositadas y que, hasta ahora, “no existe afectación por la situación informática presentada”.

Por su parte, el director de EDUS, Manuel Rodríguez, aseguró que “la aplicación puede usarse con confianza, pues la activación es segura para el teléfono. Lo único que ocurrió en las últimas semanas fue que el aplicativo se había apagado de manera preventiva y ahora se enciende para beneficio de los pacientes con garantía de seguridad”.

La aplicación EDUS permite, entre otras cosas, la validación de derechos, los diagnósticos registrados del paciente, los medicamentos de su actual tratamiento, el registro de vacunas hasta el momento antes del 31 de mayo, las citas que ha tenido la persona y las que estaban programadas.

Gradual

Como los sistemas de información de los servicios de salud se activarán de manera gradual, la aplicación todavía no mostrará los procedimientos médicos de cirugías, las imágenes médicas, la proyección de pensión, la ruta quirúrgica, ni se podrán solicitar citas mediante la propia aplicación.

La Caja insistió que el hecho de que esa información no se muestre no significa que la aplicación no esté funcionando bien, sino que los sistemas de información de la Caja continúan apagados de manera preventiva.

Otro punto importante es que, de momento, no será posible sacar citas, por lo que, aunque se presente el calendario de las áreas de salud, el sistema le responderá que “no hay citas disponibles”.

Para utilizar EDUS se debe tener un correo electrónico activo y un número de teléfono. La aplicación se puede descargar desde cualquier mercado de apps.