CCSS separa vacunaciones contra COVID-19 e influenza para evitar "cruces"

Por primera vez, en Costa Rica se realizarán dos campañas masivas de vacunación al mismo tiempo: la del COVID-19 y ahora la de influenza.

Actualmente hay muchos vacunatorios activos para que las personas se vacunen contra el coronavirus. Sin embargo, en estos lugares no se aplicarán las dosis contra el otro virus estacional.

Según explicó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para la influenza se utilizarán dos estrategias: vacunación extramuros e intramuros.

La primera se trata de instalar vacunatorios en sitios como centros comerciales, iglesias, instituciones, empresas, entre otros, que presten su infraestructura para abarcar a más personas.

Por otro lado, la vacunación intramuros involucra a las áreas de salud y Ebais, pero no en el mismo lugar donde se colocan los fármacos contra COVID-19.

"Hay que hacer una separación de influenza y COVID, por lo menos físicamente, para asegurar que no haya cruce, que exista la seguridad de la vacuna y que no haya aglomeración de gente", dijo Eduardo Cambronero, de la Dirección de la Red de Servicios de la CCSS.

Por eso, las personas deben consultar en su área de salud dónde y a qué hora pueden asistir a partir del lunes.

"Recordemos mantener la distancia cuando se hace la fila, usar la mascarilla en todo momento, no tocarse la cara si no se ha lavado las manos. En la medida de lo posible, no ir acompañados", añadió Daniel Salas, ministro de Salud.