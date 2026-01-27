CCSS ordena nueva licitación para Torre de la Esperanza y edificio del Hospital de Niños

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) declaró de interés público e institucional el proyecto integral de infraestructura para el Hospital Nacional de Niños (HNN), en San José.

Esto incluye la construcción simultánea de la Torre de la Esperanza, así como de un nuevo edificio para el servicio de Hospitalización.

Con el acuerdo tomado por la cúpula de la institución administradora de los servicios públicos de salud, se instruye a todas las dependencias involucradas a ejecutar las acciones necesarias, contar con los requerimientos técnicos respectivos y dar inicio a un nuevo proceso licitatorio del proyecto en máximo seis meses.

Valga recordar que, el 3 de diciembre anterior, la Contraloría General de la República (CGR) anuló la adjudicación dada al Consorcio Edica HNN —conformado por las empresas Edica y Construplaza— para la construcción de la nueva torre de cuidados críticos.

Esto luego de que el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa identificara un incumplimiento en los requisitos financieros exigidos en el pliego de condiciones del concurso, por parte de las compañías seleccionadas para llevar a cabo la obra.



Se trata entonces de la primera determinación desde entonces que toma la entidad que vela por la seguridad social sobre la urgente infraestructura que requiere el centro médico pediátrico.

El establecimiento de salud enfrenta afectaciones hidrosanitarias y electromecánicas que demandan atención inmediata. Puntualmente, se requiere un nuevo inmueble para el servicio de Hospitalización, en el tanto que el actual fue catalogado técnicamente como obsoleto.

Según informó Telenoticias el 23 de enero anterior, el Hospital de Niños arrastra 14 órdenes sanitarias por inundaciones de aguas negras, lo que ha obligado al cierre temporal y permanente de algunas parte del edificio, incluidos comedores y bodegas en las que se almacenan alimentos.

"Me causa consternación lo que está sucediendo en el hospital que atiende precisamente a una población tan vulnerable como lo son nuestros niños", externó la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor. "La creación de un proyecto integral de infraestructura permitirá garantizar seguridad, continuidad asistencial y la protección de la salud pediátrica de nuestros niños", añadió.

Entretanto, al centro médico se le instruyó presentar en máximo tres meses un plan de contingencia que permita dar respuesta ante un eventual colapso del servicio de Hospitalización.

Actualmente, la institución posee un terreno con la capacidad para albergar el proyecto. El mismo se sitúa contiguo a sede del establecimiento de salud, en la capital.