CCSS negó medicamento a menor con grave enfermedad pulmonar

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no avaló la entrega de un medicamento para mejorar la calidad de vida de un paciente de 17 años con una grave enfermedad pulmonar.

El menor, identificado como Anthony López, sufre de fibrosis quística, una rara enfermedad progresiva que daña varios órganos, incluyendo los pulmones ﻿(ver video adjunto). ﻿

La condición de salud del paciente se ha agravado en los últimos meses. Su función pulmonar se redujo al 25%, haciendo que deba estar conectado a un tanque de oxígeno todo el día.

Hazel Gamez, mamá del menor, dijo que el especialista del Hospital de Niños recetó el medicamento Trikafta, utilizado para mejorar la función pulmonar. Sin embargo, la medicina no está disponible en la lista oficial de medicamentos de la CCSS.

El doctor tuvo que hacer la solicitud por medio de la Comisión de Farmacoterapia, para avalar su entrega, pero estos rechazaron la petición.

"El comité se ve imposibilitado de autorizar el uso de esta alternativa terapéutica hasta no contar con una evaluación completa que incluya costo y beneficio institucional, y contar con la autorización de las instancias pertinentes, ya que el aval de este tratamiento podría poner en peligro la sostenibilidad económica de la institución", explicaron.

La familia interpuso un recurso de amparo para acceder al medicamento por medio del Seguro Social.