CCSS mantendrá estado de emergencia por renuncia de especialistas

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció que mantendrá el estado de emergencia institucional debido a la renuncia de médicos especialistas.

La Junta Directiva acordó extender las medidas excepcionales por seis meses más, tras concluir que persisten las causas que originaron la crisis.

De acuerdo con lo establecido, la prórroga se mantendrá vigente hasta el 4 de agosto de 2026.