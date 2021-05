CCSS hará prueba de anticuerpos a personas vacunadas por funcionario sospechoso

Las personas que fueron inmunizadas contra el COVID-19 por el funcionario sospechoso de una "falsa vacunación" se podrán someter a una prueba de anticuerpos cuando los médicos consideran que es necesario.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que fueron 1.555 las personas potencialmente expuestas a esta situación, solo en el cantón de La Unión.

Estas personas serán abordadas individualmente por doctores que, como primer paso, le harán una serie de preguntas para verificar si hay señales de que fue vacunado.

El proceso estará dividido en varias etapas:

1. El acercamiento será mediante una teleconsulta. Se llamará a los pacientes y a sus familias para preguntar si tienen alguna sospecha de que no fueron vacunados, así como una serie de preguntas de efectos secundarios tras la vacunación.



Estos podrían ser: dolor de cabeza, cansancio, fatiga, dolor de cuerpo, dolor de estómago, dolor en el brazo, entre otros. Sin embargo, los médicos aseguran que si los efectos no existieron, no es necesariamente porque la persona no fue vacunada.

Esto podría ser por el tipo de sistema inmunológico.

2. Las personas que no tuvieron síntomas o si tuvo, pero de igual manera tiene dudas, la Caja les ofrecerá realizarse una prueba de anticuerpos.

Para eso las personas tendrán que desplazarse a la institución para realizar la prueba de sangre. El resultado estará listo en una dos semanas.

¿Qué pasa si sale negativa?

3. En caso de que salga negativo de anticuerpos las personas podrán tener la oportunidad, mediante un consentimiento informado, de aplicarse la vacuna contra el COVID-19.

Eso sí, que la prueba no muestre anticuerpos no significa que no fueron vacunadas.

“Un negativo no significa que no estamos protegidos, solo no tenemos la evidencia de que el cuerpo tenga ese recuerdo en ese momento”, comentó Jorge Chaverri, especialista de

Infectología Hospital Calderón Guardia.

Las personas deberán firmar un documento debido a que, hasta ahora, no existen estudios de qué podría pasar si la persona es vacunada nuevamente.

Horario

Las 1.555 personas tomadas en cuenta serán llamadas a partir de esta semana, en un horario de Lunes a Viernes de 4 p. m. a 7 p. m. y sábado y domingo durante el día.

La primera llamada será para agendar la consulta, las cuales serán atendidas por médicos ya capacitados en el tema.

En el caso de que la persona no conteste, la CCSS asegura estar comprometida para visitar a las personas en sus casas.

La Caja confirmó que de momento aún no se tiene información de otros funcionarios involucrados en la investigación. Y el hombre se mantiene separado de la institución.