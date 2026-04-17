CCSS envía médicos a especializarse a universidad de Brasil

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pretende enviar hasta 224 médicos a especializarse a una universidad de Sao Paulo en Brasil.



Se trata del programa de cooperación internacional para la capacitación de profesionales de la salud.



En un convenio con la Universidad de Sao Paulo en ese país sudamericano.



La institución ya envió los primeros tres profesionales: dos anestesiologos y un especialista en medicina nuclear.



La inversión que hizo el Seguro Social con estos primeros tres casos es el siguiente:



₡287.395 colones por el pago del tiquete aereo ida y vuelta a ese país.



₡1.549.374 colones por seguro médico durante el periodo de estudio que sería de tres años .



₡20.582.450 colones de estipendio mensual durante el periodo de estudio y 38.414.250 colones de costo por formación.



Para un total de ₡60.833.470 colones por los tres primeros funcionarios.



Con esto buscan mitigar el problema de especialistas en el Seguro Social, aunque el Colegio de Médicos insiste en que el país no enfrenta una crisis de este tipo.



Telenoticias intentó conversar con el Gerente Médico de la Caja sobre estas becas, pero al cierre de edición no respondió a la solicitud.

