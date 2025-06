CCSS: Embarazadas sin seguro o en control privado pueden vacunarse contra virus sincitial

Embarazadas sin seguro o que lleven su control gestacional en el sector privado también podrán vacunarse contra el virus respiratorio sincitial en los centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Así lo confirmó Elvis Delgado, coordinador del Programa de Inmunizaciones de la institución.

La dosis, que busca proteger a los recién nacidos durante sus primeros seis meses de vida, se empezará a aplicar este lunes 2 de junio después del mediodía. Eso sí, quienes no tengan expediente en el EDUS, deberán presentar un requisito para acceder al fármaco: una referencia del médico que incluya una constancia de la edad gestacional, ya que solo se permite la inmunización entre las semanas 32 y 36 del embarazo, ni antes ni después.

“Hay una ley que protege a las embarazadas en el país; obviamente, existe una prioridad para ellas a nivel institucional. Entonces, si llevan su control privado, háblese de hospital, clínica o consultorio privado, con la referencia del médico se le aplica la vacuna perfectamente; lo único que necesitamos que diga es la edad gestacional de ese control, porque es muy claro que la embarazada no está llevando control en nuestros registros y desconocemos la edad gestacional. Una vez que lo tengamos ahí, sin ningún problema, se le coloca la vacuna”, detalló Delgado.

“Esto aplica para pacientes por lo privado, no aseguradas o aseguradas; pero también para personas extranjeras que no tengan seguro y residan en el país. Solo llegan a la CCSS y las pueden vacunar; porque las embarazadas no tienen que tener seguro para ser atendidas”, añadió el doctor Roberto Arroba, secretario de la Comisión Nacional de Vacunación y coordinador nacional de Inmunizaciones.