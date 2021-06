CCSS desmiente a sindicato sobre problemas en el EDUS

La Caja Costarricense de Seguro Social desmintió a la Unión Médica Nacional sobre todos los cuestionamientos que el sindicato le planteó al Expediente Digital Único en Salud (EDUS) en las últimas semanas.



El gremio ha insistido ante los diputados que el expediente digital, que opera al 100% desde 2018, ha desmejorado la calidad de la atención de los usuarios y que el desorden que ha provocado en el despacho de medicamentos ha provocado intoxicaciones y sobredosis que incluso han terminado con pacientes en coma o convulsionando.

La CCSS respondió esta semana que no existen reportes sobre casos de esa naturaleza y que, contrario a lo dicho, el sistema de receta electrónica reduce los posibles errores en prescripción.

Este viernes, en una extensa entrevista con Teletica.com, autoridades de la institución fueron más allá y desmintieron punto por punto los cuestionamientos del sindicato, asegurando que la atención no solo ha mejorado, sino que se ha permitido un control mucho más estricto y amplio de todas las facetas de la consulta médica.

Isela Araya, parte del equipo de Coordinación Nacional de Servicios Farmacéuticos, insistió en que los sistemas de receta electrónica sí permiten una trazabilidad entre el médico prescriptor y el despacho de medicamentos.

Eduardo Rodríguez, jefe del Componente Clínico del EDUS, detalló que no es cierto que el sistema no permita cancelar o cambiar una prescripción médica a raíz de una nueva valoración médica, como afirmó el sindicato.

Insistió también en que el despacho de medicamentos no es un proceso automático, sino que también analiza el historial clínico de los pacientes para detectar si existe una contraindicación con sus padecimientos o con los medicamentos que ya recibe.

También aclararon que la firma digital existe como una firma electrónica, por lo que cada decisión o acción realizada por un médico sí queda registrada en el expediente y son ellos los responsables de estas.

En el único punto donde la institución sí prometió una respuesta posterior fue en el de los sistemas de contingencia ante un fallo de internet que impida acceder al expediente.

El sindicato aseguró que en estos casos el médico queda “a ciegas” y que muchos especialistas han optado por imprimir esos expedientes para garantizar la atención, especialmente en áreas críticas como las UCI.

Rodríguez precisó que sabe de la existencia de recursos de contingencia pero que, al no ser su área, no puede precisar cómo funcionan, aunque sí aseguró que el EDUS no ha eliminado la existencia de expedientes físicos.

Pero, como él mismo reconoció, estos últimos no están actualizados.