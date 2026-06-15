CCSS defiende su ruta para bajar listas de espera frente a planteamiento de sindicato

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) analizará la propuesta que le planteó el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) para bajar las listas de espera.

Sin embargo, el coordinador de la Unidad Técnica Listas de Espera de la Gerencia Médica de la institución, Enué Arrieta, fue enfático en que, para incorporar alguno de los planteamientos, estos deberán ajustarse a lo estipulado en el Plan de Abordaje de Listas de Espera 2026–2030 que la Junta Directiva aprobó el 5 de mayo pasado.

"La gestión de listas de espera se desarrolla bajo criterios técnicos, con trazabilidad, control del uso de los recursos públicos y resultados verificables, conforme al modelo institucional vigente. Por tanto, cualquier aporte adicional será analizado en ese marco, a fin de identificar su posible integración de manera alineada y técnicamente viable. "Finalmente, la institución reafirma su compromiso con la mejora de la oportunidad de atención para la población, mediante la implementación ordenada del Plan 2026–2030, sin perjuicio de considerar insumos externos que contribuyan al fortalecimiento del sistema dentro de los canales técnicos correspondientes", explicó el médico a Teletica.com.

Arrieta confirmó haber recibido la propuesta de la organización de trabajadores y destacó que esta tiene un énfasis en la reducción del rezago mediante un incremento en la capacidad de atención, el fortalecimiento del recurso humano, así como las mejoras en infraestructura, los servicios y el primer nivel de respuesta.

El doctor además destacó que el planteamiento coincide con el diagnóstico institucional sobre la necesidad de mejorar la oportunidad de atención y de bajar las listas acumuladas.

Incluso, destacó que existe una consistencia en los principios que orientan las actuaciones de la Caja.

"No obstante, es importante señalar que el análisis efectuado se circunscribe al ámbito de competencia de esta unidad, específicamente en lo relativo a la gestión, priorización y resolución de listas de espera, existiendo otros componentes de la propuesta que corresponden a distintas áreas institucionales y deberán ser valorados por las instancias competentes", subrayó el coordinador.

El responsable de la Unidad Técnica de Listas de Espera apuntó que el plan avalado por la cúpula de la entidad que vela por la seguridad social establece la ruta institucional formal para atender el problema.

La misma contempla —de acuerdo con Arrieta— la aplicación de criterios homogéneos de priorización, la gestión integral del dato, la ejecución descentralizada por los establecimientos de salud, así como un sistema de monitoreo basado en indicadores y control por resultados.

Ahí es donde se dan las principales discrepancias respecto al planteamiento sindical, según el médico.

"Difiere del enfoque institucional en su nivel de desarrollo operativo, en la definición de mecanismos de gobernanza y en la estructuración de la ejecución. "El Plan 2026–2030, por su parte, responde precisamente a la necesidad de superar esquemas fragmentados de gestión, mediante una organización técnica y centralizada de la demanda, con implementación progresiva por fases y control institucional permanente", señaló el doctor.

Así, el médico concluyó que es posible que algunas de las propuestas de la organización de trabajadores no reflejen alcance o contenidos respecto al modelo institucional.

Las listas de espera llegaron a duplicarse en cuestión de cuatro años, al pasar de 733.059 pacientes a 1.443.260, según datos del Sindicato de Enfermería.