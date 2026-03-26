CCSS defiende que abogado que pidió suspender juicio y dio capacitación no tenía incapacidad

El abogado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que pidió la suspensión de un juicio laboral e impartió una capacitación en los mismos días en los que se le había recomendado reposo, no estaba incapacitado.

Así lo aseguró este miércoles el Área de Gestión Judicial de la Dirección Jurídica de la institución, al responder a una consulta de Teletica.com enviada una semana antes.

La solicitud pedía una posición a un funcionario de apellido Vargas respecto a una queja que presentó el microbiólogo de la entidad, Armando Acosta, quien figura como actor en una demanda tramitada por el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, bajo el expediente 24-001995-0166-LA-4.

No obstante, la respuesta fue dada por el departamento en el que labora el representante legal.

"Sobre el particular, el Área de Gestión Judicial tuvo conocimiento de que el día 23 de febrero de 2026, el licenciado Vargas tuvo una atención médica privada en horas de la noche, en la cual se le extendió un dictamen médico con recomendación de reposo que no generó incapacidad formal. "El lic. Vargas hizo del conocimiento del despacho judicial su condición de salud debido a un señalamiento para juicio en horas de la mañana del día 24 de febrero de 2026, gestión a partir de la cual el juzgado consideró pertinente la suspensión de la audiencia", indicó la Dirección Jurídica a este medio.

Acosta señaló en su denuncia presentada al órgano jurisdiccional que el abogado "no acudió al juicio invocando una incapacidad o recomendación de reposo", que incluía los días 23, 24 y 25.

Pero en esa última fecha, Vargas apareció en un taller virtual sobre hostigamiento laboral dirigido a personal de la propia entidad, entre ellos, el demandante del debate que un día antes se iba a realizar, según la queja revelada por Teletica.com.

En el reporte hecho al Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José incluso se aporta una captura de pantalla de una conversación de la plataforma Teams, en la que la moderadora de la capacitación, de apellido Enríquez, confirma que la actividad era en vivo. Incluso, el denunciante aseguró que pudo hacer una consulta y que Vargas "respondió cabal".

La Dirección Jurídica confirmó ante consulta de este medio que jurista en cuestión impartió un taller institucional el día 25.