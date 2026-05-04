CCSS busca gerente médico: Junta Directiva amplía plazo de concurso

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó, la mañana de este lunes, una ampliación en el plazo para la recepción de atestados para el puesto de gerente médico.

Ahora, los interesados en ocupar ese cargo tendrán dos semanas más para postularse en el concurso 01-2026, por acuerdo de la cúpula de la institución administradora de los hospitales públicos del país.

Esta extensión del plazo fue promovida por la presidenta ejecutiva de la entidad que vela por la seguridad social, Mónica Taylor, quien adujo que la participación en el concurso es baja.

Mediante el oficio GA-DAGP-1234-2026, la Dirección de Administración y Gestión de Personal de la Gerencia Administrativa confirmó que, una vez concluida la primera fase del concurso (recepción de atestados), se recibieron un total de 12 postulaciones y solo siete cumplieron con los requisitos para el cargo.



A partir de lo anterior, la jerarca aseguró haber hecho un análisis técnico, con el cual identificó la necesidad de hacer una "intervención correctiva" para resguardar el proceso, que está a punto de adentrarse en la evaluación de conocimientos.

"Resulta relevante señalar que el puesto de gerente médico reviste un carácter altamente estratégico para la institución, en tanto su ámbito de acción se vincula directamente con la gestión de los servicios de salud, constituyendo el núcleo sustantivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. La selección de dicho gerente incide de manera directa en la continuidad, calidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios a la población asegurada. "No obstante, se evidencia una baja participación de oferentes en el concurso referido, lo cual si bien cumple formalmente con el mínimo referido, podría restringir el principio de máxima concurrencia y competencia, reconocido tanto en la doctrina administrativa como en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República y la Sala Constitucional", señaló Taylor al justificar la extensión del plazo.

La solicitud de la presidenta ejecutiva se acogió con los votos de los siete directivos presentes en la sesión, bajo los principios de interés público y continuidad de los servicios, razonabilidad y proporcionalidad, así como en apego a la naturaleza de asegurar un proceso robusto, entre otros.

Asimismo, la gestión subraya que esta no es arbitraria, sino "correctiva, proporcional y jurídicamente sustentada", con el objetivo de fortalecer la legitimidad del concurso.

En la actualidad, la Gerencia Médica es ocupada por el doctor Alexánder Sánchez de forma interina. Sin embargo, fuentes han indicado a Teletica.com que ese médico será designado como el nuevo ministro de Salud.

Dicho funcionario no ha concedido entrevistas solicitadas recientemente por este medio y Telenoticias, al aducir complicaciones de agenda.