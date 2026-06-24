Casos de malaria subieron un 39% por el foco que se reporta en Crucitas

Los casos de malaria subieron un 39% en el país, de acuerdo con datos de Vigilancia de la Salud.

En el 2025, el ente rector reportó 33 casos de esta enfermedad, mientras que este año ya se contabilizan 46.

El ministro de Salud, Alexánder Sánchez Cabo, explicó que el foco de Crucitas es el que más casos provoca, por la migración ilegal desde Nicaragua.

Salud identificó recientemente un caso de malaria mixta en esa zona.

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