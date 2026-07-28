Caso Leviatán: Hija de "Macho Coca" y su esposo aún no han sido detenidos

La hija de Gilbert Bell Fernández, conocido con el alias de "Macho Coca", es una de las personas que las autoridades mantienen como objetivo de búsqueda tras los allanamientos de la Operación Leviatán, ejecutada este martes contra una organización aparentemente dedicada al tráfico internacional de drogas.

Se trata de una mujer de apellidos Bell Ramírez, de 29 años, quien es investigada por el presunto delito de legitimación de capitales. Así lo confirmaron las autoridades judiciales a este medio.

La mujer es pareja sentimental de un hombre de apellidos Casanova Duarte, de 32 años, señalado por las autoridades como uno de los principales líderes de la estructura y quien es investigado por presunto tráfico internacional de drogas.

Ambos no fueron localizados durante los allanamientos realizados este martes. La Fiscalía y los cuerpos policiales mantienen las diligencias para dar con su paradero.

De acuerdo con la investigación, Bell Ramírez ha tenido un papel relacionado con la adquisición de bienes para la organización. Las pesquisas apuntan a la compra de bienes muebles e inmuebles con recursos que tendrían, al parecer, origen en actividades ilícitas.

Entre los bienes identificados figuran 27 bienes muebles, entre ellos vehículos, cabezales, embarcaciones y motocicletas. También aparecen ocho bienes inmuebles, incluidos algunos de alto valor económico.

La mujer es una de las tres hijas de "Macho Coca". Otra de sus hijas, de apellido Bell Ramírez, fue detenida en setiembre de 2025 en una investigación relacionada con el robo de combustibles.

Matrimonio y familia

Bell Ramírez y Casanova Duarte contrajeron matrimonio en 2024. La pareja tiene un hijo de 11 meses, quien es el único hijo de él. La mujer tiene además otros dos hijos menores de edad.

Casanova Duarte ya había sido detenido por la Policía de Control de Drogas (PCD) en 2024. En ese momento, las autoridades lo vincularon con cinco contaminaciones de contenedores que tenían como destino Europa.

El hombre recuperó su libertad tras un cambio en sus medidas cautelares. Sin embargo, la investigación de la Operación Leviatán señala que habría continuado vinculado con actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas.

Las autoridades ahora mantienen la búsqueda de Casanova Duarte y Bell Ramírez.

El ministro de Seguridad, Gerard Campos, indicó a Telenoticias que también se investigará una posible fuga de información que habría permitido la ausencia de los principales objetivos durante el operativo.



