Caso “Herencia”: Investigan a pareja por hacer plan para matar a director interino del OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales, ejecuta la mañana de este jueves un operativo para detener a una pareja sospechosa de planear el homicidio del exministro de Seguridad Pública y actual director interino del OIJ, Michael Soto, así como del dueño de un bar en San José.

Las diligencias incluyen tres allanamientos: uno en una vivienda ubicada en un condominio en Escazú, donde residen los sospechosos —un hombre de apellido Campeonero y una mujer de apellido Guevara— y otros dos en locales comerciales situados en San José centro y Santa Ana (ver video adjunto en la portada).

Investigación por narcotráfico y lavado de dinero

De acuerdo con las autoridades, la pareja figura como parte de una estructura criminal que, desde 2019, presuntamente se dedicaba a la posesión, almacenamiento, distribución y venta de droga, además de la legitimación de capitales.

Según el expediente judicial, en julio de 2021, tras el homicidio de un sujeto conocido con el alias “Chino Sandi”, la organización habría planificado otros dos asesinatos: el de un hombre apodado “Jake”, propietario de un bar en San José, y el del entonces ministro de Seguridad Pública, Michael Soto.

Las autoridades señalan que el presunto plan contra Soto habría surgido luego de que este rechazara supuestos sobornos ofrecidos por la organización criminal.

Dinero decomisado y presunto pago a sicarios

La investigación también reveló que en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría se decomisó una importante suma de dinero que, aparentemente, sería utilizada para pagar a sicarios, alquilar viviendas y adquirir armas destinadas a ejecutar los homicidios. No obstante, los crímenes no se concretaron.

En cuanto al presunto lavado de dinero, la Fiscalía indicó que la pareja habría creado al menos seis sociedades para legitimar fondos provenientes del narcotráfico. Además, se les vincula con la compra de al menos nueve propiedades y varios vehículos de alta gama.

Los allanamientos continúan en desarrollo y las autoridades esperan concretar la detención de los sospechosos para ponerlos a las órdenes del Ministerio Público.

Al momento de publicación de esta nota, solo se confirma una mujer detenida en el operativo.



