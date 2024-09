Caso Coopeservidores: Abogado señala a exgerente general tras denuncia sobre compra de casa

Un exempleado de Coopeservidores de apellido Castro es investigado por una denuncia interpuesta por el exgerente general del ente financiero, Óscar Hidalgo.

En esa denuncia se indica que supuestamente los padres de Castro adquirieron una lujosa casa en Bosques de Doña Rosa, en Belén, ¢134 millones menos que lo estipulado.



Sin embargo, el abogado del investigado, Federico Campos, sostiene que esto es totalmente falso (vea video adjunto de Telenoticias).

"Todavía no nos han citado del Ministerio Público para que el imputado declare y de su explicación sobre los hechos. En realidad aquí no hay ninguna anomalía ni nada que se haya hecho de manera incorrecta. En realidad, esta casa fue adjudicada por Coopeservidores a una persona que no pagó y le quitaron la casa, como se dice popularmente, y estuvo cuatro años en los listados de casas que se estaban vendiendo y nadie la compraba. Estas casas normalmente entran en oferta y demanda, a que si hay alguien interesado y hay un precio que le puede convenir a una cooperativa y hace una oferta, en este caso fue así.

"Se hizo una oferta muy buena, se pagó una prima y se generó una hipoteca de un año, hasta enero de 2025, que en caso de que no se pagara, la casa vuelve a ser de Coopeservidores. Aquí no hay ninguna anomalía. Hubo personas que aprobaron que esto se realizara de esta manera, nada se hizo a escondidas ni beneficiando en lo más mínimo a los papás de Emanuel", subrayó Campos.