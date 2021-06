Caso "Cochinilla": MOPT no ampliará contratos de mantenimiento a empresas investigadas

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no ampliará los 22 contratos de mantenimiento vial que mantiene con las empresas investigadas por el caso “Cochinilla”.

Las carreteras serán las grandes sacrificadas tras el escándalo de supuesta corrupción en contratos de obra pública. Por tiempo indefinido, la red vial nacional se quedará sin labores de mantenimiento.

El ministro Rodolfo Méndez Mata anunció que no extenderá los contratos vigentes con las empresas MECO y H. Solís.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el jerarca indicó lo siguiente:



“Conocidos los hechos que han afectado la transparencia, la legalidad y la ética en la ejecución de los contratos vigentes, he tomado la decisión de que los 22 contratos no serán ampliados en favor de las empresas actualmente adjudicadas, aunque ello suponga el sacrificio nacional de no contar por un período de tiempo con los servicios de mantenimiento vial”.