Casi 700 personas son parte del plan piloto para la pastilla del VIH/SIDA en Costa Rica

Al menos 696 personas reciben en Costa Rica la pastilla de uso diario que previene la transmisión del VIH, llamada profilaxis de pre-exposición (PrEP), como parte del plan piloto.

Este arrancó en julio de 2021 en dos áreas de salud: Mata Redonda-Hospital (Clínica Ricardo Moreno Cañas) y Carmen-Montes de Oca (Clínica Central).

Ahora, seis meses después, se ha extendido también al área de Heredia Cubujuquí y la Clínica Marcial Rodríguez.

Según la doctora Gloria Terwes, encargada del plan piloto en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) , la cantidad de pacientes ha ido aumentando un 10% cada mes.

De esas 696 personas, 661 corresponden a hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, 30 son pacientes cero discordantes, es decir, no tienen VIH/SIDA, pero su pareja sí, y otras cinco personas son transgénero.

Históricamente, esta es la población más expuesta al riesgo de contraer la enfermedad, debido a la penetración anal.

Este medicamento disminuye en más de un 95% las posibilidades de contraer el VIH/sida por vía sexual y en más de un 70 % mediante jeringas o agujas.

Cada persona recibe un frasco al mes con 30 pastillas, sin dejar de lado otros métodos como el uso de condones. Además, deben estar asistiendo a citas cada tres o cuatro meses.

COVID-19: una amenaza para el proyecto

Pese a que el plan piloto arrancó cuando la pandemia ya estaba presente, sí ha traído algunos desafíos para la CCSS.

El más importante es que para que las personas se pueden integrar el proyecto, es necesario que soliciten una cita a su área de salud. Sin embargo, el COVID provocó que la cantidad de citas se vieran reducidas.

"Considerando que esta es una intervención no es 10 de prioridad, porque hay otras intervenciones para prevenir el VIH que no es necesariamente la PrEP, porque tenemos la utilización de condón, las áreas de salud que se están viendo cargadas de consulta no pueden dar citas", explicó la médico.