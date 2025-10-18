Cartago refuerza limpieza en cauce de río Taras ante suelos saturados y riesgo de inundaciones

La Municipalidad de Cartago inició este sábado trabajos de limpieza y remoción de escombros en el cauce del río Taras, en La Lima, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y deslizamientos en la zona.

Desde las 7:00 a. m., maquinaria municipal ingresó al cauce para retirar sedimentos, piedras y materiales arrastrados por las lluvias, además de limpiar escombros y vegetación invasiva que obstruyen el flujo natural del agua.

Las acciones cuentan con el visto bueno de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Además de la limpieza, se notificará a las personas que han construido en los márgenes del río para que retiren sus edificaciones. En caso de incumplimiento, se procederá con la demolición de las estructuras que interfieran con el cauce.

​Las labores incluyen:

Retiro de sedimentos acumulados como tierra, piedras y materiales arrastrados.

Remoción de escombros y desechos sólidos.

Despeje de vegetación invasiva que limita la capacidad hidráulica del cauce.

Estabilización de taludes y márgenes para reducir riesgos de deslizamientos.

Estas acciones buscan prevenir inundaciones y garantizar la seguridad de los vecinos ante las lluvias que se esperan en las próximas semanas.