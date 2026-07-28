Cartago aplicará ley seca por Romería

La Municipalidad de Cartago anunció una serie de medidas para la Romería 2026, entre ellas la aplicación de ley seca y restricciones a las ventas ambulantes en los alrededores de la Basílica de Los Ángeles.

La venta de bebidas alcohólicas se prohibirá durante 24 horas, a partir de las 12:00 m.d. del sábado 1 de agosto hasta las 12:00 m.d. del domingo 2 de agosto, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad de los miles de peregrinos que participarán en la tradicional actividad religiosa.

No obstante, la restricción no abarcará todo el cantón. El municipio definió un perímetro específico sobre la ruta de acceso a la Basílica de Los Ángeles y sus inmediaciones, donde se aplicará la medida.

​La decisión se sustenta en la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, que faculta a los gobiernos locales a establecer restricciones temporales durante actividades de carácter masivo.

Ventas ambulantes también serán restringidas

La Municipalidad también informó que no se permitirán ventas ambulantes durante la Romería.

Las personas interesadas en comercializar productos deberán contar con los permisos respectivos emitidos por la Municipalidad de Cartago y el Ministerio de Salud. Además, únicamente podrán operar desde propiedades privadas previamente autorizadas.

El gobierno local habilitará 156 espacios para emprendedores en el sector de Plaza Mayor, donde podrán ofrecer sus productos del 1 al 3 de agosto a los miles de visitantes que llegarán a la Vieja Metrópoli.