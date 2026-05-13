Carreteras en riesgo por falta de mantenimiento en cunetas y drenajes

Un estudio técnico reveló que la falta de mantenimiento en cunetas y sistemas de drenaje continúa poniendo en riesgo la red vial del país. El informe detectó problemas de escorrentía, ausencia generalizada de cunetas y contracunetas, así como deficiencias en el control del agua entre la carretera y los taludes.

Según el documento, estas condiciones incrementan el riesgo de desprendimientos de rocas y deslizamientos sobre las vías, especialmente durante la época lluviosa. Expertos advierten que el manejo del agua es uno de los principales problemas de infraestructura vial en Costa Rica.

A pesar de ser uno de los países más lluviosos del mundo, muchas carreteras presentan drenajes colapsados, cunetas obstruidas o simplemente inexistentes. Cuando el agua no tiene salida adecuada, se filtra en los taludes, debilita el terreno y provoca caída de material sobre las rutas.

Esta situación no solo afecta la vida útil de las carreteras, sino que también representa un peligro constante para conductores y comunidades enteras. La preocupación es mayor en zonas montañosas y corredores estratégicos como la Interamericana Sur, donde las lluvias y la topografía aumentan la vulnerabilidad.

Especialistas insisten en que limpiar y dar mantenimiento a las cunetas puede parecer una tarea menor, pero en realidad es una de las acciones más importantes para prevenir emergencias y proteger la red vial del país.