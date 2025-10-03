Carmelita es el único club de Ascenso que sigue con vida en el Torneo de Copa

Carmeita es el único club de la Liga de Ascenso que sigue con vida en el Torneo de Copa 2025-2016.

Los verdolagas ganaron su serie con un global de 1-3 ante Cariari Pococí, con lo que accedió a los cuartos de final.

Los otros clasificados fueron Sporting FC que aplastó 7-2 a Guadalupe FC en el global; el actual subcampeón Puntarenas FC que derrotó en la serie 1-2 a Pérez Zeledón y Liberia al imponerse por la mínima ante Jicaral.

Los cuatro clasificados estarán en el sorteo junto a los cuatro clubes que participaron en la Copa Centroamericana: Alajuelense, Cartaginés, Saprissa y Herediano.

Cabe resaltar que tras acuerdo de los presidentes de los clubes, los cuartos de final se disputarán en enero 2026, mientras que las semifinales se jugarán en marzo.

La gran final quedó programada para abril en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.