Caravanas de motos: ¿espectáculo en carretera o fachada del crimen organizado?
Más allá del ruido y el espectáculo, las autoridades analizan si estos grupos son utilizados para movilizar estructuras delictivas en Costa Rica.
Lo que en apariencia son caravanas de motociclistas podría esconder una realidad mucho más compleja. Las autoridades confirman que, en distintos operativos, han encontrado droga, armas y motocicletas con reporte de robo dentro de estos grupos, un hallazgo que cambia radicalmente el enfoque del fenómeno. Ya no se trata únicamente de infracciones de tránsito, sino de posibles actividades delictivas que se movilizan en caravana.
Las investigaciones también apuntan a quiénes están al frente de estos grupos. Según las autoridades, algunos de los organizadores son extranjeros bajo sospecha de mantener vínculos con estructuras criminales en países como Colombia, una línea de investigación que permanece abierta y que busca determinar si estas caravanas responden a algo más que el simple deseo de movilizarse en grupo.
Se trata de una línea de investigación que se mantiene abierta y que busca determinar si estas caravanas son utilizadas para algo más que movilizarse en grupo.
El fenómeno, no obstante, tiene también una dimensión social que los expertos no pasan por alto. Quienes participan en estas caravanas encuentran en el grupo un sentido de pertenencia, protección y una sensación de poder. Una masa de cientos de motociclistas que avanza en conjunto logra, por momentos, imponer su presencia sobre la vía, y esa misma dinámica es la que representa un riesgo concreto: bloqueos, maniobras temerarias y obstrucción del paso a otros conductores e incluso a vehículos de emergencia.
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