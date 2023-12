Captura de sospechoso de 28 asaltos generó baja en casos contra choferes de plataformas

28 de diciembre de 2023, 11:52 AM

No obstante, durante la rueda de medios no se aportaron datos que demostraran dicha disminución ocurrida tras la detención del hombre de apellido Figueroa, ocurrida el 28 setiembre anterior.

Sin embargo, recalcó que el perfil de Figueroa no es, necesariamente, el que el Organismo de Investigación persigue con mayor agresividad en la criminalidad. Estos son, por el contrario, los grupos más organizados que se dedican a este tipo asalto.

Las víctimas son en su mayoría adultos, más no ciudadanos de oro. Pero no se ha determinado que este tipo de golpes estén dirigidos principalmente contra hombres o mujeres, salvo el caso particular de Figueroa.