Cancillería se pronuncia sobre detención de Nicolás Maduro en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se pronunció la tarde de este sábado sobre la situación en Venezuela, tras la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como su posterior traslado a Estados Unidos para enfrentar procesos judiciales.



En un comunicado oficial, la Cancillería indicó que el país sigue con atención los hechos ocurridos este 3 de enero, cuando una operación liderada por autoridades estadounidenses derivó en la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en territorio venezolano.



Por medio de un comunicado, el Ministerio hizo un llamado a una transición democrática y pacífica, que permita restablecer la institucionalidad, el Estado de Derecho y el respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024.



El Gobierno reiteró además su disposición a contribuir a una solución sostenible, basada en el Derecho Internacional y en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Democrática Interamericana, con énfasis en la estabilidad regional y el respeto a los derechos humanos.



Según BBC Mundo y la agencia AFP, la detención de Maduro marca un punto de inflexión en la prolongada crisis venezolana y abre un nuevo escenario político y diplomático en la región, mientras varios gobiernos analizan su postura frente a los acontecimientos.



Costa Rica, por su parte, reafirmó su apego a los mecanismos multilaterales como vía para apoyar una salida democrática a la crisis en Venezuela.



Puede repasar el comunicado completo haciendo clic en este enlace.