Cancillería pide a costarricenses salir de Cuba y evitar viajes no esenciales

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica emitió, este lunes, una alerta a todos los ciudadanos costarricenses sobre la situación crítica que atraviesa Cuba, solicitando evitar viajar a la isla.

Según el comunicado, la situación se ha agravado por la escasez de combustible, electricidad y productos básicos, incluidos alimentos, agua y medicamentos.

La Cancillería también pidió a los nacionales que se encuentran actualmente en la isla salir de Cuba mientras aún hay vuelos comerciales disponibles y recomienda reconsiderar cualquier viaje no esencial al país caribeño hasta nuevo aviso.

Como parte de su advertencia, el Gobierno recalcó que, en caso de una emergencia, las posibilidades de evacuar a costarricenses, ya sean residentes o turistas, son muy limitadas, debido a la falta de recursos económicos y materiales necesarios para llevar a cabo este tipo de operaciones.

Asimismo, la Cancillería indicó que los nacionales que ya se encuentran en Cuba y requieren asistencia consular pueden comunicarse con el Consulado General de Costa Rica en La Habana, a través del correo electrónico [email protected].

La crisis en Cuba se ha intensificado en los últimos meses; medios internacionales han alertado que la falta de combustible ha paralizado buena parte del país, ya que Cuba produce solo una fracción de la energía que necesita y depende de importaciones que actualmente están comprometidas. Las previsiones apuntan incluso a un posible apagón general.