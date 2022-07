"Cancelaron operación de mi hijo por pandemia y 'hackeo', ahora el doctor está de vacaciones"

Sue May Pacheco es la mamá de un niño de 7 años al cual le han cancelado y reprogramado una cirugía tres veces: primero por la pandemia, luego por el hackeo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y ahora, porque les indicaron que el doctor estaba de vacaciones.



El paciente sufre una condición que hizo que su brazo fuera más corto y que solo desarrollara tres dedos en la mano. Su primera operación en el Hospital Nacional de Niños (HNN) fue cuando tenía dos años, en 2016, pero la complejidad de su padecimiento requiere de más intervenciones.

En 2019 le dieron una orden de internamiento para marzo de 2020, pero, justamente una semana antes, llegó el COVID-19 al país y se suspendieron todos los procedimientos.

Pasaron más de dos años en espera hasta que, en mayo de 2022, los contactó el Servicio de Ortopedia del hospital para citarlos a una evaluación a la cual asistieron sin falta.

La familia incluso guardó cuarentena durante dos semanas para evitar posibles riesgos en la operación; los niños no fueron a la escuela y los padres sacaron vacaciones.

Pero al llegar al hospital, se encontraron con una amarga sorpresa.

"Llegué el viernes a las 7:30 de la mañana, estuvimos esperando casi dos horas y salió una muchacha y me dijo que la cirugía no se iba a realizar. Que me iban a contactar entre el viernes y el lunes de esa semana para darme una respuesta, pero no fue así", indicó.