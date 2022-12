Campaña “Regalando Sonrisas” busca recaudar juguetes para niños en esta Navidad

Para colaborar con esta recaudación, usted solo debe llevar un juguete nuevo, no bélico, que no requiera baterías y con un valor mínimo de ₡25 mil a la clínica estética y antienvejecimiento Face and Body Care Center, tanto en su sede de Avenida Escazú como la de Momentum Pinares. Con ello recibirá a cambio un tratamiento de peeling facial.