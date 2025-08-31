Campaña busca fondos para construir torre de cuidados paliativos pediátricos en Costa Rica

En Costa Rica, unos 7.000 niños necesitan cuidados paliativos, pero solo 2.240 reciben atención especializada gracias a la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, que desde hace 33 años acompaña a pacientes y familias más allá de la atención medica.

La organización ofrece servicios gratuitos que van desde psicología, terapias de duelo, consultas médicas integrales y préstamos de equipo especializado, hasta programas de alimentación y pañales para familias en condición vulnerable.



También cuenta con dos albergues en San José y Pérez Zeledón, que sirven de refugio a quienes viajan largas distancias para recibir tratamiento en el Hospital Nacional de Niños.

Sin embargo, la demanda supera la capacidad actual. Según la doctora Lisbeth Quesada, fundadora de la Fundación, al menos 5.000 menores quedan fuera del programa y no reciben la atención paliativa especializada que necesitan.

Por esa razón, la Fundación impulsa una campaña para construir una torre de cuidados paliativos pediátricos 10 pisos en San José, que integre todos los servicios, con un costo estimado de $14 millones, según explicó su director ejecutivo, José Quesada.



El proyecto busca ampliar la cobertura y ofrecer un espacio integral para los pacientes y sus familias, con atención médica 24/7, dormitorios y áreas para el acompañamiento.

“Se trata de pacientes que están en fase terminal de una enfermedad, que puede o no llevarlos a la muerte. El principio fundamental de los cuidados paliativos es mejorar su calidad de vida, controlar el dolor y apoyar también a la familia en su proceso de duelo”, explicó la doctora Quesada.

Feria de las Flores por la Vida

Para recaudar fondos para la torre, del 10 al 14 de septiembre, la Antigua Aduana será sede de la Feria de las Flores por la Vida, organizada por la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos.