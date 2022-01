Caja responde a diputado: “Los trabajadores de la CCSS merecen respeto”

Las fuertes declaraciones que hizo el diputado Melvin Núñez al acusar a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) incluso de “querer matarlo” y calificar la vacuna de “cochinada” tuvo repercusión entre los jerarcas de la Caja, quienes aseguran que “los trabajadores de la CCSS merecen respeto”.



“Las manifestaciones del diputado lesionan y ofenden la integridad moral, ética y profesional de los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, quienes han entregado incluso su vida para atender a las personas que han enfermado por covid-19 en nuestro país”, indicó el doctor Roberto Cervantes Barrantes, gerente general de la CCSS.

El funcionario recordó que “los trabajadores de la primera línea de respuesta han laborado 24/7 desde hace casi dos años y no es de recibo que se realicen afirmaciones sin ningún tipo de prueba de que se atentó contra una vida. La misión de la Caja es salvaguardar la salud y la vida de las personas”.

El gerente agregó que si el señor diputado dispone de las pruebas proceda a denunciar según corresponda.

Que dijo el legislador

En sus 10 minutos de control político, el legislador arremetió una vez más contra el Gobierno y los protocolos sanitarios, la vacuna que dijo no se ha puesto y no se pondrá, la restricción vehicular y hoy además contra el tratamiento de la Caja a los enfermos de COVID.

Con evidencia molestia, el diputado puntarenense cuestionó al resto del Plenario por no defender a los más vulnerables, refiriéndose a adultos mayores y próximamente a niños que estarán recibiendo la vacuna contra el coronavirus.

Dijo, además, que están fallando como legisladores al permitir la obligatoriedad del fármaco en general, pero especialmente en esas poblaciones.

“Empiecen a defender a aquellos vulnerables que le están metiendo esa cochinada que llaman vacuna y no lo es. Y no me vacuné y no me voy a vacunar, se los dije y se los sigo repitiendo, porque no puede ser que la gente quiera obligar a vacunar a otros para disfrutar de eventos sociales, ¡Por favor! ¿En qué país vivimos, en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua? Tengan conciencia, esto no es una izquierda ni es socialismo del siglo 21, esto ya es nazismo”, aseguró.

“Yo mismo sufrí el COVID, yo mismo sufrí esa enfermedad y la pasé con protocolos distintos a los que la Caja usa, porque no me dieron resultados, porque me estaban enfermando, porque me estaban metiendo dexametasona cuando yo soy diabético y me estaban queriendo matar”, aseguró.

Sus palabras fueron calificadas como “irresponsables” por especialistas en medicina como Juan José Romero, epidemiólogo de la UNA.

“Está tan especializado ya el tema que es bastante arriesgado, aventurado y yo diría hasta irresponsable, venir a cuestionar esos protocolos por parte de una persona no especialista en esta área, peor aún decir que en la CCSS le están queriendo hacer un daño”, cuestionó Romero.