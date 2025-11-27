Caída de material obliga nuevamente al cierre de Ruta 32

La Ruta 32 permanece cerrada la mañana de este jueves luego de que un deslizamiento de barro, ramas y rocas cayera sobre la vía en el sector del Zurquí, en el Parque Nacional Braulio Carrillo. El cierre ocurrió durante la madrugada, tras un fuerte aguacero que saturó los suelos y provocó la caída del material.



De acuerdo con el reporte de las autoridades, cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) trabajan en la remoción de los escombros.





Sin embargo, aún no es posible estimar una hora de reapertura, pues también deben realizar inspecciones de seguridad antes de habilitar nuevamente el tránsito (ver video adjunto de Telenoticias).

El cierre tomó por sorpresa a cientos de conductores que viajaban entre San José y Limón. En el cruce de Santa Elena, en San Isidro, la fila de vehículos se extiende por varios kilómetros en dirección al peaje del Zurquí. En sentido contrario, en el sector de Guápiles, también se registra acumulación de carros a la espera de pasar hacia la capital.



La situación se presenta en medio de un panorama complicado para la provincia de Limón, que este miércoles enfrentó fuertes lluvias que causaron inundaciones en varias comunidades del cantón central. Calles, casas y centros educativos —como la escuela La Colina— resultaron anegados, además de que se reportaron carreteras afectadas y alcantarillas colapsadas.



El Comité Municipal de Emergencias de Limón se mantiene activo desde primeras horas, en coordinación con instituciones como el ICE, Acueductos y Alcantarillados e IMAS, para atender los incidentes reportados al 911. Las autoridades reiteran el llamado a la población a extremar precauciones, especialmente por la alta saturación de los suelos.



La Cruz Roja de San Francisco de Sesenta emitió recomendaciones ante posibles inundaciones, entre ellas elaborar un plan de emergencia familiar, mantenerse informado por medios oficiales, evitar cruzar zonas anegadas y evacuar oportunamente si se emite una orden. Ante cualquier situación, se recuerda que el número de emergencias es el 911.



Mientras tanto, el cierre en la Ruta 32 puede prolongarse durante la mañana mientras los equipos del MOPT y CONAVI remueven el material y realizan las valoraciones necesarias para una eventual reapertura.

