Café Política: Lineth Saborío

Lineth Saborío Chaverri, de 61 años, es la candidata a la presidencia de la República por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). La mañana de este martes se presentó en el set de Café Política, de Telenoticias, en donde se refirió principalmente a sus aciertos y desaciertos en sus anteriores puestos en la función pública.

Además, explicó la reforma educativa que propone su eventual gobierno para luchar contra el apagón educativo de los últimos años.

Saborío obtuvo su título de Derecho en la Universidad de Costa Rica e inició labores en el Poder Judicial, en la Oficina de Asuntos Internos, antes de llegar a la dirección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



Fue la primera y, hasta la fecha, única mujer en haber sido nombrada directora general de ese organismo. Sostuvo ese cargo desde 1997 y hasta 2001. "Siempre he roto paradigmas, siempre he sido luchadora. Eso me llevó a la política", aseguró la candidata.



Actualmente, la aspirante se encuentra en segundo lugar de intención de voto en la mayoría de las encuestas.

