Caen sospechosos de balear Oficina de Planes y Operaciones de OIJ en Montes de Oca

Dos hombres fueron detenidos la mañana de este martes como sospechosos de haber disparado contra la sede de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OPO-OIJ), el 16 de abril pasado.

Se trata de dos jóvenes de apellidos Abarca (24 años) y Amador (19), quienes fueron capturados durante allanamientos ejecutados en La Unión y San Francisco de Dos Ríos de San José.

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