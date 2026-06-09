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Caen sospechosos de balear Oficina de Planes y Operaciones de OIJ en Montes de Oca
El "atentado" contra el edificio se dio como "represalia" por el decomiso de un arma de fuego que realizaron agentes de la Policía Judicial, según su director interino Michael Soto.
Dos hombres fueron detenidos la mañana de este martes como sospechosos de haber disparado contra la sede de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OPO-OIJ), el 16 de abril pasado.
Se trata de dos jóvenes de apellidos Abarca (24 años) y Amador (19), quienes fueron capturados durante allanamientos ejecutados en La Unión y San Francisco de Dos Ríos de San José.
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