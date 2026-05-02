Caen las atenciones por ataques de perro en Costa Rica, pero los casos graves no ceden

Las atenciones en los servicios de urgencias por mordeduras o ataques de perro en Costa Rica muestran una caída marcada en los últimos dos años. Sin embargo, los casos más graves, aquellos que requieren hospitalización, no presentan una reducción significativa.

Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) evidencian que las atenciones en emergencias pasaron de 11.397 en 2023 a 6.220 en 2024 y 4.376 en 2025, lo que representa una disminución de 61% en ese periodo.

En contraste, los egresos hospitalarios se han mantenido relativamente estables: 100 casos en 2022, 95 en 2023, 98 en 2024 y 93 en 2025.

Para 2026, con corte al 31 de marzo, la Caja ya registra 1.072 atenciones en los servicios de urgencias por ataques﻿ de perro. San José concentra la mayor cantidad de casos (279), seguido de Alajuela (217) y Puntarenas (169).

A esa misma fecha, se contabilizan 29 hospitalizaciones a nivel nacional. Alajuela encabeza la lista con nueve casos, seguida de San José con cinco, mientras que Guanacaste y Heredia registran cuatro cada una.



Por provincia, los datos acumulados desde 2022 hasta lo que va de 2026 mantienen a San José en el primer lugar por hospitalizaciones por mordeduras de perro, con 120 casos, seguido de Alajuela (76) y Puntarenas (61).

El tema volvió a la discusión pública tras un hecho ocurrido el pasado 17 de abril, cuando un hombre de 60 años murió tras ser atacado por un perro en San Jerónimo de Moravia, en San José.



La víctima, identificada como Fernando Fernández, presentaba múltiples heridas tras el ataque de un perro de raza American Staffordshire Terrier. Según familiares, el animal ya había mostrado comportamientos agresivos semanas antes. El incidente ocurrió dentro de una propiedad privada.

El caso se mantiene bajo investigación, mientras el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) aún no define qué ocurrirá con el animal involucrado.

Según datos de la Cruz Roja, esta es la segunda muerte por ataque de perro registrada en 2026; la otra ocurrió en San Carlos. Además, se reportan al menos cuatro casos graves adicionales.