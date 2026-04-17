“Me pedía ayuda, pero no pude hacer nada”: Yerno relata ataque mortal de perro en Moravia

Un adulto mayor de 69 años murió, la mañana de este viernes, en San Jerónimo de Moravia, luego de ser atacado por un perro de raza American Staffordshire Terrier dentro de su propia vivienda.

El incidente ocurrió pasadas las 9:30 a. m. en calle El Tornillal, donde, según reportes de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, la víctima —de apellidos Fernández Vargas— sufrió múltiples heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el sitio (ver video adjunto de Telenoticias).

De acuerdo con las autoridades, el adulto mayor se encontraba cerca del animal, que estaba amarrado, cuando este se lanzó repentinamente y lo atacó sin soltarlo. A la llegada de los cuerpos de emergencia, el perro aún se mantenía agresivo, lo que obligó a asegurar la escena antes de atender al paciente.

Andrés Oviedo, yerno de la víctima, fue uno de los primeros en percatarse de la emergencia. Según relató, los gritos de auxilio lo alertaron de inmediato.

“Yo salí en la madrugada de trabajar, me vine a descansar y cuando me levanté escuché los gritos del señor desesperadamente. De una vez supe que era el perro que lo había agarrado”, contó.

El hombre explicó que intentó pedir ayuda y alertar a los vecinos, pero la agresividad del animal le impidió intervenir directamente.

“Lo vi que lo tenía prensado por el brazo y a ese perro no se le puede meter las manos, no hay forma… él me pedía ayuda desesperadamente, pero no pude hacer nada”, añadió.

Además, aseguró que el perro ya había presentado comportamientos violentos anteriormente.

“Ese perro no es la primera vez que se jala un problema de esos. Es extremadamente agresivo”, afirmó.

Alonso Villagra, de la Cruz Roja, confirmó que la víctima presentaba múltiples traumas en extremidades, tórax y abdomen, así como heridas severas en el cuello, siendo estas últimas determinantes.

“Tenía varias lesiones importantes en todo el cuerpo. La más grave era a nivel de cuello”, indicó un paramédico.

Los bomberos fueron los primeros en ingresar al sitio y debieron controlar al animal antes de permitir el acceso de los socorristas. Incluso, existía temor de que el perro se liberara debido a la fragilidad de la cadena con la que estaba sujeto.

En el lugar se hicieron presentes oficiales de la Fuerza Pública, Policía Municipal, OIJ y personal del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), quienes lograron capturar al perro y lo trasladarán para definir su situación.

Según información preliminar, el animal pertenecería al hijo del fallecido, aunque la propiedad donde ocurrió el ataque sí era el adulto mayor.

Las autoridades también indicaron que en ese mismo sitio ya se habían atendido incidentes similares en el pasado.

El Cuerpo de Bomberos señaló que en lo que va del año han atendido al menos 300 incidentes relacionados con ataques de perros, tanto a personas como entre animales.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.