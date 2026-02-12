Cae sospechoso de matar a golpes a extranjero en playa de Osa

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo, la mañana de este jueves, a un sospechoso de matar a golpes a Francisco Ojeda, un ciudadano chileno que se mantenía radicado temporalmente en Costa Rica.

Se trata de un hombre de apellido Pérez, de 28 años de edad, quien fue aprehendido durante un allanamiento a su vivienda, en Dominicalito de Dominical de Osa.

Este sujeto, junto a otro que permanece en fuga y cuya identidad no fue revelada, aunque sí su fotografía (vea imagen adjunta), presuntamente acabaron con la vida del extranjero el 26 de diciembre pasado en playa Perfecta, también en el cantón puntarenense.

"Hasta ahora, el móvil no lo tenemos tan claro. Pareciera ser que es un asunto de tipo personal, ya que algunas de estas personas se conocían, tenían una relación previa, pero tenemos que continuar con la investigación para establecer con certeza cuál es el móvil, por qué se genera la muerte y por qué estas dos personas le quitan la vida a golpes a la víctima", explicó el director general interino de la Policía Judicial, Michael Soto.



El jefe del Organismo de Investigación Judicial aseguró que, tras la entrevista de testigos y la recolección de evidencias, fue posible vincular a los sospechosos con “grado importante de certeza”. Pero ello será valorado ahora por el Ministerio Público, que tendrá que resolver la situación jurídica de Pérez.

Si usted cuenta con alguna información sobre el paradero del individuo en fuga, la reporte a la línea confidencial 800-8000-645.