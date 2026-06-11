Cae grupo criminal ligado a nueve homicidios y 40 puntos de venta de droga en Puntarenas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó este jueves 17 allanamientos en distintos sectores de Puntarenas para desarticular una organización criminal considerada una de las más violentas de la provincia.

La operación permitió la captura de 13 personas. Entre ellas figura el presunto líder del grupo, un hombre de apellido Araya y de 28 años, conocido con el alias de "La L".

La investigación inició en 2024. Según las autoridades, la estructura se dedicaba al narcotráfico y mantenía al menos 40 puntos de venta de droga en el cantón central de Puntarenas.

El director a.i. del OIJ, Michael Soto, indicó que la organización está vinculada con nueve homicidios. Cinco de esos casos ya fueron esclarecidos por la policía judicial. Los otros cuatro continúan bajo investigación.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron siete armas de fuego calibre 9 milímetros, cargadores, un kilogramo de cocaína y marihuana.

Las autoridades recordaron que en intervenciones anteriores contra esta misma organización ya habían decomisado otras nueve armas de fuego y una granada de fragmentación.

La investigación también permitió identificar una presunta red de legitimación de capitales. De acuerdo con el OIJ, el dinero proveniente de la venta de drogas era canalizado mediante un lavacar, una tienda, un centro recreativo ubicado en Guanacaste y actividades de lotería clandestina.

Soto explicó que la organización contaba con una estructura definida. El grupo tenía responsables para las finanzas, el control territorial, la distribución de drogas y las actividades de sicariato.

La policía también determinó que una mujer vinculada con la organización reclutaba personas en condición vulnerable para transportar droga hacia otras zonas de Puntarenas, incluida la Península de Nicoya.

Las autoridades señalaron que el grupo intentaba expandir su presencia hacia Esparza, Paquera y Cóbano.

La investigación se desarrolló durante aproximadamente dos años. En ella participaron el OIJ, la Fiscalía de Narcotráfico, el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública.

Las diligencias continúan para determinar el alcance total de las actividades ilícitas de la organización.