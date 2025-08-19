Nacional
Cae alias "Champion", sospechoso de lavar dinero de "gota a gota" y mercancías robadas
El sujeto fue detenido junto a su esposa durante 12 allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial. Un agente de ese cuerpo policial también es imputado en este caso.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló a un grupo vinculado con el supuesto lavado de dinero proveniente de las ganancias de préstamos "gota a gota", así como de la receptación de mercaderías de contenedores robados.
Se trata de un hombre de apellido Arias, conocido con el alias de "Champion".
Noticia en desarrollo.