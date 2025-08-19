EN VIVO

Nacional

Cae alias "Champion", sospechoso de lavar dinero de "gota a gota" y mercancías robadas

El sujeto fue detenido junto a su esposa durante 12 allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial. Un agente de ese cuerpo policial también es imputado en este caso.

19 de agosto de 2025

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló a un grupo vinculado con el supuesto lavado de dinero proveniente de las ganancias de préstamos "gota a gota", así como de la receptación de mercaderías de contenedores robados.

Se trata de un hombre de apellido Arias, conocido con el alias de "Champion".

Noticia en desarrollo.

