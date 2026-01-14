Bukele aboga por apoyo sin límites para combatir criminalidad en Costa Rica

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, abogó el miércoles por un apoyo sin límites al combate contra el crimen en Costa Rica, a dos semanas de las elecciones de este país donde la derecha gobernante busca ampliar su poder para enfrentar la inseguridad.



Bukele, quien goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas, cumple una visita a Costa Rica que, según la oposición local, es usada por el mandatario Rodrigo Chaves para impulsar a su candidata Laura Fernández de cara a los comicios presidenciales del 1° de febrero.



“Si nos aceptan un consejo en el tema de seguridad, tienen que ponerse todos detrás del plan o no va a funcionar”, dijo Bukele en un discurso tras recibir la máxima condecoración que otorga Costa Rica en reconocimiento a su lucha contra la delincuencia.



Fernández lidera ampliamente la intención de voto con un discurso centrado en la mano dura para enfrentar la creciente inseguridad ligada al narcotráfico en el que fuera uno de los países más seguros del continente.



La exministra de Chaves busca ganar en una sola vuelta y asegurar una amplia mayoría legislativa que le permita reformar la Constitución y en particular el poder judicial, al cual el gobierno acusa de sabotear su agenda.



En sus consejos a Costa Rica, el gobernante salvadoreño destacó que cuando decidió combatir de lleno a las pandillas “no había una institución (...) que no estuviera de acuerdo” con la manera en que se ejecutó el plan.



Bukele, quien gobierna desde 2021 y asegura que lo tiene sin cuidado que lo llamen “dictador”, controla todos los poderes del Estado, sobre todo el Congreso, que recientemente lo habilitó para la relección indefinida.



“Es necesario otorgar en democracia suficiente poder a quienes gobiernan, porque de otra manera el pueblo no puede demandar cuentas ni cambio. Eso pasó en El Salvador”, resaltó previamente el presidente Chaves.



Organizaciones humanitarias salvadoreñas denuncian que la estrategia de seguridad de Bukele, en medio de la cual han sido detenidas unas 90.000 personas, ha derivado en violaciones de derechos humanos, incluidas torturas.



Chaves, señalado por la oposición de una deriva autoritaria, invitó a Bukele a poner la primera piedra de una cárcel inspirada en su megaprisión para pandilleros.



