Brucelosis pudo causar muerte de un delfín encallado en Jacó

Por Luanna Orjuela Murcia | 19 de agosto de 2022, 14:39 PM

Un delfín, que fue auxiliado por vecinos de Jacó tras encallar en la playa, murió horas después.

El rescate ocurrió este jueves, a eso de las 8:54 p. m., frente al hotel El Cocal. Sin embargo, horas después, el animal volvió a la costa y falleció.

Se trata de un delfín rayado (Stenella coeruleoalba). Esta especie es oceánica y, en Costa Rica, es la que registra más encallamientos en los últimos 16 años.



La doctora Gabriela Hernández Mora, de la Unidad de Microbiología Médico Veterinario del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), explicó que la razón principal asociada a este tipo de evento es la presencia de una bacteria (Brucella ceti) en el cerebro de estos mamíferos.



"El delfín rayado, normalmente, encalla en nuestras costas porque vienen enfermos, con una enfermedad que se llama brucelosis. Las razones por las cuales un animal como estos puede salir a las playas son variadas; sin embargo, puede ser esta enfermedad, por lo tanto, las personas que estén en contacto con estos animales deben evitar el contacto con sangre o secreción. "El traslado hacia el mar puede funcionar si el animal no está muy afectado; pero, en este caso, el animal sí viene muy afectado y por más que se devuelva mar adentro, el animal va a volver a subir a la misma playa o a una cercana", detalló la doctora veterinaria.

Según Senasa, en la actualidad no existe en el mundo ningún tratamiento reportado como exitoso en esta especie.



La transmisión de esta enfermedad en cetáceos está en investigación. El país ha sido un pionero latinoamericano en su estudio, desde 2004.

Hasta el momento, la información recabada es que la Brucella ceti, al igual que otras bacterias del género Brucella, se transmite a las crías a través de la placenta y la leche; y en el caso de los animales jóvenes y adultos, por fluidos genitales.

La bacteria Brucella ceti es una zoonosis, lo que quiere decir que es potencialmente transmisible al ser humano. Por eso, las personas deben de tener mucho cuidado para manipularlos. Senasa, inclusive, menciona que el rescate realizado por los vecinos va en contra de lo recomendado en estas situaciones.

Si usted se llegara a encontrar a un delfín encallado, las recomendaciones son las siguientes:

1. Acercarse de manera tranquila y sin hacer ruido para no estresar al animal.

2. Colocarse guantes y mascarilla si se va a dar cualquier tipo de manipulación o ayuda al animal.

3. Se recomienda ayudarle a devolverse al mar una única vez. Si el animal vuelve a llegar a la playa, llamar de inmediato a las autoridades. Espere a que sea atendido por los especialistas a cargo.

4. Tomar fotos y reportarlo a las autoridades (Senasa, Ministerio del Ambiente y Energía, Servicio Nacional de Guardacostas, servicio 9-1-1 o Bomberos).

5. Mantenerse a distancia mientras se hacen presentes las autoridades competentes.

6. Evitar que el animal se golpee con piedras u objetos en la playa.

7. Si el animal está fuera del agua, se debe mantener la piel húmeda con agua de mar o paños mojados, adicionalmente se puede colocar una sombrilla de playa para hacerle sombra.

8. Si se transporta al animal a un sitio con sombra o más tranquilo, se debe transportar sobre una manta o paño de playa.

9. Evitar jalar o empujar de la cabeza, cola o aletas.

10. Se puede cavar una poza para mantenerlo húmedo.

11. No debe pararse sobre el animal o cerca de la cabeza o cola. Es necesario recordar que se trata de animales silvestres que pueden presentar cierto grado de peligro.

12. Estos animales son mamíferos y respiran aire. Debe evitarse cubrir o echar agua en el orificio respiratorio.

13. No se debe poner bloqueador en la piel del animal.



El cadáver está en las instalaciones de Senasa, donde se le realizó una necropsia para confirmar si murió por brucelosis. Los resultados pueden tardar varios días en revelarse.

Teletica.com también consultó a Carlos Pérez, biólogo marino del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) sobre este caso y él considera que este delfín venía enfermo. Además, dice que el rescate, a pesar de que tuvo buena intención, no fue el más oportuno.

"Lo que se ve en el video es genial, en el sentido de que hay personas muy dispuestas a colaborar en devolver al animal al agua. Sin embargo, hay unas pautas importantes que hacer, primero nunca acercársele al animal por el frente o por atrás, siempre debe ser de lado. Segundo, si se va a movilizar el animal, nunca hacerlo de la cola o de las extremidades porque puede causarle fracturas. "Otro aspecto importante es que si se va a movilizar al agua, buscar unas sábanas o camisas grandes y entre dos personas llevarlo al agua y esperar cinco minutos para ver el comportamiento del animal. Si el animal intenta regresar a la costa mejor dar aviso a las autoridades competentes para que sea revisado por profesionales en el tema", subrayó Pérez.

