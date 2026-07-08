Brote de dengue en Orotina se expande a San Mateo

El brote de dengue que se reportó el fin de semana en Orotina se extendió también al cantón de San Mateo, en Alajuela.

Jennyffer González, directora de Vigilancia de la Salud, informó que ya se reportan 124 casos de esta enfermedad en esas dos zonas.

Para contener el brote, el Ministerio de Salud fumigó 22 mil casas y comercios en esos cantones. También se encuentran haciendo campañas de sensibilización para que las comunidades ataquen al mosquito transmisor.

González añadió que desarrollarán una campaña de recolección de residuos para frenar la propagación de la enfermedad.

Las autoridades también le piden a las personas eliminar criaderos en sus casas y permitir el ingreso de los funcionarios debidamente identificados para hacer las fumigaciones.

Más detalles en el video de Telenoticias.