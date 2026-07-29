Botas destruidas y paredes deterioradas: la denuncia de oficiales de Tránsito en Puntarenas

Todos los días salen a las carreteras para atender accidentes, regular el tránsito y auxiliar a conductores. Sin embargo, antes de iniciar sus jornadas, aseguran que deben enfrentar otra realidad: trabajar con equipo desgastado y en una delegación con evidentes problemas de infraestructura (ver video adjunto).



La denuncia proviene de 13 oficiales de la Policía de Tránsito destacados en la delegación de Puntarenas. Los funcionarios aseguran que las botas que utilizan se encuentran completamente deterioradas y que las instalaciones donde laboran presentan humedad, paredes dañadas y problemas de mantenimiento.



Según indican, estas condiciones no son las adecuadas para quienes pasan gran parte de su jornada en carretera, expuestos al sol y la lluvia, mientras velan por la seguridad vial y atienden emergencias.



Telenoticias consultó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la Dirección General de la Policía de Tránsito sobre esta denuncia. La siguiente fue su respuesta:

"Tenemos pleno conocimiento de la situación, como parte del seguimiento que el MOPT da a las delegaciones de tránsito; se va a trasladar a los funcionarios de la delegación de Puntarenas a la delegación de Esparza, donde el ministerio cuenta con instalaciones propias y amplias. Desde acá se dará cobertura al sector de Puntarenas", indicó la institución.

