Bomberos simulan rescate en puente Virilla a 100 años de la peor tragedia ferroviaria





Este sábado se conmemoran 100 años del accidente ferroviario más trágico ocurrido en Costa Rica, registrado en el puente del Virilla, donde murieron cerca de 250 personas.

El desastre ocurrió cuando un tren cargado de peregrinos que se dirigían hacia Cartago descarriló, provocando que varios vagones se salieran de la vía tras pasar la estructura.

Las escenas que quedaron registradas en los relatos históricos describen un panorama devastador: decenas de cuerpos estrellados contra el fondo rocoso del río, a unos 60 metros de profundidad, mientras otros quedaron colgando entre estructuras metálicas, árboles o prensados entre los vagones destruidos.

A la tragedia se sumaban los gritos de los heridos y moribundos, así como los desesperados llamados de los sobrevivientes que buscaban a familiares y amigos desaparecidos.

Simulacro para responder a una emergencia similar

Precisamente por la magnitud histórica de este accidente, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica realizó, este viernes, un simulacro de rescate en la zona del puente.

Durante cerca de tres horas, equipos especializados practicaron maniobras de atención y evacuación en un escenario que simulaba un descarrilamiento. Para ello utilizaron maniquíes que representaban personas heridas e incluso recrearon situaciones en las que víctimas caían hacia el terreno ubicado debajo del puente.

“Lo que hacemos es tener en cuenta cuáles son todas las acciones y medidas de seguridad que debemos tomar, cuál es el equipo que vamos a requerir y cuál sería el mínimo de personal necesario en caso de que existiera alguna emergencia, tanto con el tren como con los transeúntes”, explicó Mauricio Montero, jefe de batallón.

Preparación para zonas de difícil acceso

Las prácticas también incluyeron ejercicios de descenso con cuerdas, con el objetivo de perfeccionar los nudos y las técnicas que utilizan los bomberos para sujetar los arneses y acceder a zonas de alto riesgo.

“Constantemente realizamos estas prácticas, por ejemplo, en la Ruta 32, una vía que se caracteriza por estas condiciones. No podemos dejar de lado situaciones como las que pasaron hace 100 años, que ojalá no vuelvan a ocurrir, pero que, si se dan, hay que estar preparados”, señaló Marvin Rodríguez, bombero paramédico.

Además, los rescatistas aprovecharon el ejercicio para conocer mejor la topografía del lugar, considerada compleja por la altura del puente, la pendiente del terreno y la cercanía con el cauce del río. El objetivo de estas maniobras es estar preparados ante una eventual emergencia, en un sitio que hace un siglo quedó marcado por una de las tragedias más recordadas en la historia del país.