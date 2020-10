Bloqueos seguirán hasta que se retire acuerdo con FMI, advierte Corrales

José Miguel Corrales, una de las cabezas detrás del movimiento “Rescate Nacional”, aseguró que la intervención policial de esta madrugada en diferentes bloqueos del país cambió el panorama de la protesta, que ahora se extenderá de manera indefinida.



En el tercer día de manifestaciones, el exdiputado y excandidato presidencial insistió en que desde el primer momento han buscado un diálogo con el presidente Carlos Alvarado y que es él quien no ha querido abrir esa puerta.

“Su respuesta fue enviar a la policía a maltratar a la gente (…) Ahora, con las situaciones que se están dando (intervención policial), hay una condición para escucharlo, y la condición es que Costa Rica se retire de las negociaciones con el Fondo (Monetario Internacional) porque el Fondo le va a decir al país que necesita más impuestos y que necesita vender activos y eso no es cierto”.

-¿No habría diálogo entonces sin que se retire ese acuerdo?

“Usted dice verdad”.

Corrales aseguró que ahora mismo las cabezas del movimiento, que también incluyen al exdiputado Célimo Guido, están reunidas para “definir los extremos” de las protestas luego de lo sucedido esta madrugada, cuando antimotines levantaron por la fuerza los bloqueos en al menos seis puntos, incluidos Caldera, Pérez Zeledón y San Carlos.

“Yo soy costarricense y quiero a mi patria y a mí me dolería mucho entregarles a mis nietos una Costa Rica distinta a la que recibí de mis padres. Me parece que es una obligación de todo ciudadano servirle a la patria y a eso se refiere este movimiento. Eso es lo que me movió a mis 82 años a estar aquí ayudando al país”, insistió.

Sobre por qué recurrir a los bloqueos Corrales ya había aclarado que para él “si no hay crisis, el Gobierno no oye. Hay que hacer crisis”.