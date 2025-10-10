Barco de exploración geofísica investigará cómo se producen sismos en Pacífico tico

Un barco de exploración geofísica investigará, durante un mes, cómo se producen los sismos en el Pacífico costarricense (ver video adjunto de Telenoticias).



Se trata de una embarcación estadounidense que ya está en nuestro país y que, junto a expertos de la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR), analizará las zonas donde se generan más y menos sismos en el Pacífico.

“El fin último es comprender los procesos de subducción, comprender cómo se da el acomplamiento y cómo se producen los terremotos en zonas de subducción. A principios de este año lo hicimos con estaciones en el fondo del mar y ahora lo hacemos con la inyección de esta corriente eléctrica”, explicó Marino Protti, experto del Ovsicori.



El barco estará frente a la península de Nicoya, pues es ahí donde existe una zona de contraste entre las regiones de mayor y menor sismicidad.



Los expertos esperan que los resultados de ese análisis puedan conocer a finales del próximo año.