Banda criminal compró 2 mil números telefónicos para estafar por medio de SINPE Móvil

Una banda criminal compró 2.000 números de teléfono de personas que cambiaron de línea telefónica, esto con el objetivo de intentar realizar estafas por SINPE Móvil.

Si usted hizo un cambio, asegúrese de que la antigua línea no esté ligada con ese servicio. Si no la ha desvinculado, hágalo lo antes posible (vea video adjunto de Telenoticias).

Las estafas por SINPE Móvil son de las que más han ocupado a las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este año, en fraudes informáticos. Por eso, la Policía Judicial pide ayuda al Banco Central de Costa Rica, también a las operadoras telefónicas para combatir esta modalidad.

Otro punto importante es regular la cantidad de cuentas bancarias que tiene una sola persona.

Recuerde, entre todos hay que cerrar portillos para disminuir el aumento en las estafas. Es tiempo de ganarle el paso a los delincuentes y, para hacerlo, se debe de estar muy atento.