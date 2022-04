Banco de Sangre del San Juan de Dios estará abierto en Semana Santa

El Banco de Sangre del hospital San Juan de Dios estará abierto durante toda Semana Santa con horario especial, los días 12, 13, 14 y 15 de abril, de 7 a. m. a 3 p. m.



Ana Lucía Valerín Chaves, jefa del Banco de Sangre, aseguró que durante esta época la donación del vital líquido disminuye considerablemente, mientras que la demanda aumenta, esto porque el hospital debe atender tanto a los pacientes hospitalizados como a las emergencias que se presenten.

“Hacemos un llamado a la población para que durante esta Semana Santa se acerquen al banco y con su donación ayuden a las personas que requieren de una transfusión”, acotó la doctora Valerín Chaves.

Lea también Nacional Banco Nacional de Sangre urge de donantes de cara a Semana Santa Las personas con tatuajes, perforaciones o maquillaje micro pigmentado deben tener más de seis meses de su realización.

Los requisitos para donar son:

• Tener entre 18 y 65 años.

• Gozar de buena salud.

• Pesar más de 52 kilos y estatura igual o superior a 150 cm.

• Portar su cédula de identidad, cédula de residencia o identificación oficial vigente.

• No haber ingerido licor en las últimas 24 horas.

• Estar bien hidratado.

• No haber tenido ningún tipo de cirugía o gastroscopía, tatuaje o piercing en los últimos seis meses.

• Si es mujer, no debe estar embarazada, ni en periodo de lactancia.

La microbióloga detalló que las mujeres pueden donar por lo menos tres veces al año y los hombres cuatro veces o más.

Además, la especialista resaltó que es importante que los donantes estén bien hidratados, y que no deben presentarse en ayunas.

“Toda persona decidida a donar sangre debe tomar una comida ligera, libre de grasas. Además, es importante llegar con 15 minutos de antelación y en caso de tener síntomas de gripe, el donante no debe presentarse”, indicó Chaves.

La sala de donación del San Juan de Dios trabaja mediante cita programada, misma que se solicita al 2547-8430 o vía WhatsApp al 8803-4245.

Este Banco de Sangre se encuentra ubicado en el segundo piso del edificio Joissar, frente a la entrada de Emergencias en Paseo Colón.